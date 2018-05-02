Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 100 человек

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 105 человек пострадали в результате сегодняшнего землетрясения в Иране, 32 человека были доставлены в больницы, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о 51 пострадавшем.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло сегодня утром на юге Ирана. Эпицентр подземных толчков находился в 11,2 км к северо-западу от города Ясудж и в 78,2 км к югу от населенного пункта Семиром. Очаг залегал на глубине 10 км.-0-