Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 100 человек

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 105 человек пострадали в результате сегодняшнего землетрясения в Иране, 32 человека были доставлены в больницы, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось о 51 пострадавшем.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло сегодня утром на юге Ирана. Эпицентр подземных толчков находился в 11,2 км к северо-западу от города Ясудж и в 78,2 км к югу от населенного пункта Семиром. Очаг залегал на глубине 10 км.-0-
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