Число пострадавших в акции протеста в Румынии выросло до 440

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в акции протеста в столице Румынии Бухаресте выросло до 440, передают информагентства.

Ранее сообщалось о 36 пострадавших, затем их число, по данным СМИ, выросло до 200. На данный момент известно, что за медицинской помощью обратились 440 участников акции, в их числе 24 правоохранителя. При этом госпитализировать пришлось 65 человек.

Президент Румынии Клаус Йоханнис в заявлении на своей странице в социальных сетях раскритиковал действия полиции.

Как сообщалось, местом для акции протеста стала площадь Свободы в центре Бухареста. Собравшиеся требовали роспуска парламента и отставки правительства. Во время столкновения с полицией к протестующим был применен слезоточивый газ. По версии правоохранителей, такая мера была предпринята после того, как некоторые участники митинга начали забрасывать их бутылками с водой и другими предметами. Всего на акцию протеста пришли около 10 тыс. человек.-0-