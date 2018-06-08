Число жертв извержения вулкана в Гватемале достигло 109 человек

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале достигло 109 человек, около 200 человек пропали без вести, сообщают информагентства.

Ранее сообщалось о 99 погибших. В общей сложности стихия затронула более 1,7 млн человек.

Власти Гватемалы официально обратились к международной общественности с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий извержения вулкана.

Фуэго является одним из самых активных вулканов в Гватемале. Он расположен примерно в 40 км от столицы. Нынешнее извержение стало вторым в 2018 году и самым мощным за последние годы.-0-