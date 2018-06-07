Число жертв извержения вулкана в Гватемале увеличилось до 99

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 99, сообщают информагентства.
Ранее сообщалось о 73 погибших и 192 пропавших без вести.
Последствия удара стихии коснулись более 1,7 млн человек. В Гватемале был объявлен трехдневный траур.
Вулкан Фуэго, который является одним из самых активных в стране, расположен в примерно в 40 км от столицы. Его высота составляет 3,7 км.-0-
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