Число жертв извержения вулкана в Гватемале увеличилось до 99

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 99, сообщают информагентства.

Ранее сообщалось о 73 погибших и 192 пропавших без вести.

Последствия удара стихии коснулись более 1,7 млн человек. В Гватемале был объявлен трехдневный траур.

Вулкан Фуэго, который является одним из самых активных в стране, расположен в примерно в 40 км от столицы. Его высота составляет 3,7 км.-0-

После извержения вулкана в Гватемале пропали без вести почти 200 человек Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий располагает сведениями о 192 пропавших. Число жертв в настоящее время составляет 73 человека, в результате продолжения поисково-спасательных работ число погибших, как ожидается, увеличится.