Число жертв наводнения на юге Франции возросло до 13

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв наводнения в департаменте Од на юге Франции возросло до 13, сообщает BBC.
Как информирует французская служба мониторинга погоды Vigicrues, мощные ливни вызвали сильнейший более чем за 100 лет разлив реки Од.
Около 8 тыс. домов в департаменте остались без электричества, сообщает оператор энергосетей Франции Enedis.
По словам премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, в спасательной операции задействованы семь вертолетов и 700 сотрудников экстренных служб.
В понедельник утром национальная метеорологическая служба Метео-Франс объявила в Оде максимальный, красный уровень опасности в связи с наводнением, вызванным сильными дождями. Многие дороги затоплены, доступ к другим закрыт из-за упавших деревьев. Прервано движение поездов.
На юге Франции предпоследний уровень метеорологической опасности введен в шести департаментах: Авероне, Верхней Гаронне, Эро, Тарне и Гаронне, Восточных Пиренеях, Тарне.-0-
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