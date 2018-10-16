Число жертв пожара и взрыва на нефтепроводе в Нигерии достигло 60 человек

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате пожара и взрыва на нефтепроводе Нигерийской национальной нефтяной корпорации возросло до 60 человек. Об этом сообщает издание Eagle Online со ссылкой на национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (NEMA).
Ранее сообщалось о 16 погибших, затем эта цифра возросла до 24, теперь в списке жертв - 60 человек.
Инцидент произошел 12 октября в штате Абия на юго-востоке страны и может быть связан с недостаточным техническим обслуживанием нефтепровода.
Как стало известно, случаи взрывов на нефтепроводе нередки в Нигерии. Часто к ним приводят действия местных жителей, которые пытаются похитить нефть из трубы. В мае 2006 года в результате взрыва на нефтепроводе к востоку от Лагоса погибли около 150 человек.-0-
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