Число жертв пожара в отеле Праги выросло до трех человек

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв пожара в отеле в центре Праги выросло до трех человек, сообщают информагентства.

"Сегодня утром скончался один из пациентов, поступивших в нашу больницу вечером 20 января в очень тяжелом состоянии. Других данных об этом сообщить пока не могу", - сказал сегодня представитель пражской Факультативной больницы Михал Шнайдер.

Как сообщалось, 20 января в одном из отелей, расположенных в центре чешской столицы, возник пожар. По сообщениям местных новостных агентств, в результате погибли два человека. При этом не менее 40 человек, находившихся в отеле Eurostars David, числятся пострадавшими. Для тушения пожара вызвали несколько экипажей. Эвакуация посетителей и персонала продолжалась в течение часа.

В результате пожара в центре Праги пострадали 40 человек, двое погибли При этом не менее 40 человек, находившихся в отеле Eurostars David, числятся пострадавшими. Из них четыре человека находятся в критическом состоянии.

Точная причина возгорания пока не установлена. По одной из версий ею могла стать неисправность вентиляции на первом этаже гостиницы.-0-