Число жертв шторма на Филиппинах возросло до 200 человек

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 180 человек погибли и десятки пропали без вести в результате тропического шторма, который прошелся по южным Филиппинам. Число жертв стихии еще может вырасти, сообщают информагентства.
Шторм, накрывший юг страны 22 декабря, вызвал грязевые оползни и наводнения на части острова Минданао. Спасатели, солдаты, полиция и волонтеры пытаются найти выживших в грязевых потоках.
Особенно сильно пострадали города Тубод и Пиагапо, где многие дома превратились в груды камней. И в этих завалах также могут быть пострадавшие.
Тысячи людей были перемещены в приюты для экстренной помощи или на территории воздушного и морского портов.
Скорость ветра во время шторма достигала 80 км/ч, в настоящее время буря миновала Минданао и достигла южной части острова Палаван, теперь она продолжает движение на запад.-0-
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