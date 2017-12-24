Число жертв шторма на Филиппинах возросло до 200 человек

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 180 человек погибли и десятки пропали без вести в результате тропического шторма, который прошелся по южным Филиппинам. Число жертв стихии еще может вырасти, сообщают информагентства.

Шторм, накрывший юг страны 22 декабря, вызвал грязевые оползни и наводнения на части острова Минданао. Спасатели, солдаты, полиция и волонтеры пытаются найти выживших в грязевых потоках.

Особенно сильно пострадали города Тубод и Пиагапо, где многие дома превратились в груды камней. И в этих завалах также могут быть пострадавшие.

Тысячи людей были перемещены в приюты для экстренной помощи или на территории воздушного и морского портов.

Скорость ветра во время шторма достигала 80 км/ч, в настоящее время буря миновала Минданао и достигла южной части острова Палаван, теперь она продолжает движение на запад.-0-