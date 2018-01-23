Число жертв стрельбы в США выросло до двух, 17 учащихся ранены

Стрельбу возле школы в городе Бентон, штат Кентукки, устроил 15-летний учащийся. В результате нападения погибли парень и девушка пятнадцати лет, передают информагентства.

17 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 14 - огнестрельные. Мотивы стрелка пока неизвестны, он был арестован непосредственно на месте происшествия.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь.