Число жертв стрельбы в США выросло до двух, 17 учащихся ранены

Стрельбу возле школы в городе Бентон, штат Кентукки, устроил 15-летний учащийся. В результате нападения погибли парень и девушка пятнадцати лет, передают информагентства.
17 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 14 - огнестрельные. Мотивы стрелка пока неизвестны, он был арестован непосредственно на месте происшествия.
Пострадавшим оказывают необходимую помощь.
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