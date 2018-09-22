22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв теракта на военном параде в Иране выросло до 24, пострадали 53 человека, сообщает информационное агентство ИРНА.
Мишенью для нападавших были как участвовавшие в параде военные, так и обычные зрители. Ранения получили в том числе женщины и дети.
Стрельба продолжалась 10 минут. Нападавших было четверо, они были одеты в военную форму и находились за трибуной. Двое стрелявших ликвидированы, еще двое задержаны.-0-
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