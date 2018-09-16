16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв урагана "Флоренс" увеличилось до 13 человек, сообщает телеканал ABC News.
Как сообщалось ранее, среди погибших мать и ребенок, на их дом упало дерево. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Флоренс" может ослабнуть в ближайшие 12 часов.
Тропический шторм обрушился на штаты Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд в пятницу. Более 700 тыс. человек остались без электричества, более тысячи авиарейсов на Восточном побережье США отменены. Также сохраняется угроза сильных наводнений.
Властями страны в ряде регионов введен режим чрезвычайного положения.-0-
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