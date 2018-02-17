Чрезвычайное положение объявлено в Эфиопии

В пятницу в Эфиопии объявили чрезвычайное положение. Необходимость в принятии данной меры вызвана тем, что премьер-министр страны Хайлемариам Десалень объявил об уходе с поста.
Режим ЧП ввела "Революционно-демократический фронт эфиопских народов" - правящая в данной африканской стране коалиция. Продолжительность режима пока не афишируется, не исключено, что он займет от 3 до 6 месяцев.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4557 BYN
|2.45 BYN
|2.459 BYN
|USD
|1.96 BYN
|1.958 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.4788 BYN
|3.461 BYN
|3.484 BYN