Дания одобрила забор на границе с Германией

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дания окончательно одобрила строительство 68-километрового забора вдоль всей границы с Германией. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Парламент Дании утвердил строительство этого сооружения в июне при поддержке правительства социал-демократов и правой Датской народной партии.
Теперь его окончательно одобрило Министерство охраны окружающей среды после публичных консультаций.
Забор высотой 1,5 м и глубиной 0,5 м будет проходить вдоль всей датско-немецкой границы. Стоимость проекта - 11 млн евро. Цель – предупреждение распространения африканской чумы свиней. Забор, как предполагается, должен помешать потенциально зараженным диким кабанам попадать через границу и заражать свиней на фермах.
Срок окончания строительства - конец 2019 года.
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