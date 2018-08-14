Дания одобрила забор на границе с Германией

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дания окончательно одобрила строительство 68-километрового забора вдоль всей границы с Германией. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Парламент Дании утвердил строительство этого сооружения в июне при поддержке правительства социал-демократов и правой Датской народной партии.

Теперь его окончательно одобрило Министерство охраны окружающей среды после публичных консультаций.

Забор высотой 1,5 м и глубиной 0,5 м будет проходить вдоль всей датско-немецкой границы. Стоимость проекта - 11 млн евро. Цель – предупреждение распространения африканской чумы свиней. Забор, как предполагается, должен помешать потенциально зараженным диким кабанам попадать через границу и заражать свиней на фермах.

Срок окончания строительства - конец 2019 года.