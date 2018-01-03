3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять человек погибли в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб.

Согласно предварительной информации, погибли десять человек, включая четверых детей. Произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По одной из версий, водитель одной из легковушек не справился с управлением.

По информации МЧС, в 14.37 по московскому времени поступила информация о ДТП с участием двух легковых автомобилей Mazda 6 и Renault Duster на автодороге регионального значения Ханты-Мансийск - Советский. Свыше 50 человек ликвидируют последствия аварии, работают десять единиц техники.

Движение на автодороге временно ограничено.-0-