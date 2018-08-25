Десять человек стали жертвами обрушения домов в Иране

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итоге обрушения трех жилых домов в городе Мешхед на северо-востоке Ирана погибли 10 человек и 5 пострадали. Об этом сообщает агентство ISNA.

Все пострадавшие были госпитализированы.

В результате происшествия 3 дома были полностью разрушены, 15 зданий по соседству получили значительный ущерб.

Причиной происшествия стал взрыв водогрейного котла.-0-