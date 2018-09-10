Девятнадцатилетний футболист застрелен во Франции

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский футболист Вильям Гомис был застрелен в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер на юго-востоке Франции, об этом сообщает Le Progres.
Трагедия произошла в ночь с воскресенья на понедельник. Помимо девятнадцатилетнего Вильяма Гомиса был убит и четырнадцатилетний подросток. На месте преступления полиция обнаружила 24 гильзы от автомата Калашникова, ведется расследование.
Вильям Гомис представлял в сезоне-2017/2018 резервный состав французского клуба "Сент-Этьен". Он сыграл 18 матчей и покинул команду в июне этого года.
Члены клуба "Сент-Этьен" написали на своем официальном сайте: "Мы были очень опечалены, когда узнали о трагической смерти Вильяма Гомиса, которая произошла прошлой ночью. Молодой игрок, которому в декабре исполнилось бы 20 лет, был высоко оценен бывшими товарищами по команде и преподавателями за его человеческие качества". Клуб выразил соболезнования родным и близким Вильяма Гомиса.-0-
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