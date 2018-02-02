Договор о пенсионном обеспечении в ЕАЭС планируется подписать до конца года

2 февраля, Алматы /Корр. БЕЛТА/. Договор о пенсионном обеспечении в ЕАЭС планируется подписать до конца 2018 года, сообщил председатель правительства России Дмитрий Медведев сегодня на заседании Евразийского межправсовета, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году, мы надеемся, будет подписан договор о пенсионном обеспечении трудящихся. С принятием этого решения людям станет проще менять место работы в пределах союза, это та самая трудовая мобильность, к которой мы стремимся. Люди получат возможность выбора, где им выходить на пенсию", - отметил Дмитрий Медведев.

Россия в нынешнем году председательствует в органах ЕАЭС. Говоря об основных направления работы, председатель правительства РФ акцентировал внимание, что важно выполнить работу по стратегическим задачам, стоящим перед союзом. "Для этого предстоит заняться устранением барьеров и ограничений, остающихся на нашем рынке, целенаправленно и последовательно развивать внутренний контур интеграции, формировать единые рынки товаров и услуг, проводить согласованную политику в промышленности и сельском хозяйстве, встраивать политику импортозамещения, чтобы в конечном счете выйти на взаимовыгодные совместные проекты и перейти к созданию высокотехнологичной продукции", - добавил он.

За прошлый год удалось ликвидировать 10 барьеров, но количество обращений бизнеса существенно больше, наиболее проблемными являются сферы технического и таможенного регулирования, таможенных услуг. "Эти все нормативные изъяны нам предстоит ликвидировать по всем национальным экономикам", - сказал Дмитрий Медведев.

Премьер-министр также предложил дополнить повестку работы ЕАЭС новыми инициативами, в том числе по развитию цифровой экономики. Назрела необходимость глубже заняться такими сферами, как атомная энергетика, научно-техническое сотрудничество, медицина, экология, туризм, спорт.

Подводя итоги 2017 года для ЕАЭС, Дмитрий Медведев проинформировал, что объем взаимной торговли между странами, как и прогнозировалось, увеличился почти на 27%. Растет валовой внутренний продукт, промышленное и сельхозпроизводство.-0-