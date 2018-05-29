Два американских журналиста погибли при подготовке сюжета о шторме "Альберто"

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два журналиста телеканала WYFF News 4 погибли при подготовке сюжета о последствиях субтропического шторма "Альберто", который 28 мая обрушился на южное побережье США, сообщают информагентства.

По данным WYFF News 4, телеведущий канала Майк Маккормик и фотожурналист Аарон Смелцер погибли в результате падения дерева на их внедорожник.

Погибшие находились в штате Северная Каролина, где готовили сюжет о последствиях непогоды.

К настоящему времени шторм "Альберто" ослаб до уровня тропической депрессии, однако угроза сильных ливней остается.-0-