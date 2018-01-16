Два неизвестных полотна Ван Гога нашли в Амстердаме

Специалисты амстердамского музея Ван Гога сообщили об обнаружении двух ранее неизвестных рисунков мастера. Установить их авторство удалось благодаря анализу тематики, стиля, техники и материалов, использованных при создании произведений искусства.

Одним из вновь открытых рисунков стал "Холм на Монмартре с каменоломней" 1886, ранее приписываемый неизвестному художнику и до недавнего времени хранившийся в арт-фонде Van Vlissinge.

Другой рисунок находился в самом музее. Сейчас оба рисунка стали частью экспозиции в музее Уильяма Сингера в голландском городе Ларен.