Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два пассажирских поезда столкнулись неподалеку от чешского населенного пункта Чески-Крумлов, пострадали по меньшей мере 6 человек, сообщает ТАСС.

Причины аварии пока не установлены. На месте происшествия работают спасатели, пожарные и медики. Движение на участке железной дороги, где произошло столкновение, временно приостановлено.-0-