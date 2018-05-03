Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два пассажирских поезда столкнулись неподалеку от чешского населенного пункта Чески-Крумлов, пострадали по меньшей мере 6 человек, сообщает ТАСС.
Причины аварии пока не установлены. На месте происшествия работают спасатели, пожарные и медики. Движение на участке железной дороги, где произошло столкновение, временно приостановлено.-0-
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