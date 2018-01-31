Два землетрясения зафиксировано в Исландии

Два землетрясения магнитудой 3,7 и 3,8 произошли в кальдере подледного исландского вулкана Баурдарбунга. По сообщениям информагентств, первой зафиксировала катаклизмы Метеорологическая служба Исландии.

Толчки зафиксировали у северо-восточной оконечности кальдеры в 17:49 и 18:00 по местному времени.

Баурдарбунга считается самой мощной системой на острове. Последнее извержение длилось с августа 2014 по февраль 2015 года. Теперь подземные толчки наблюдаются регулярно.