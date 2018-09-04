Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
5 сентября 2018, Ср
+18°C
Сплошная облачность EUR 2.4336
USD 2.1028
RUB 3.0823
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Макей Лукашенко обсудил с Макеем ситуацию во внешнеэкономической деятельности и график международных встреч
Президент
Новые меры по решению проблемы пустующих и ветхих домов приняты в Беларуси
Президент
Система жилищно-строительных сбережений станет одним из векторов развития жилстроя
Общество
Квартиру от "Евроопт" выиграла учитель из Белынич, а два автомобиля – покупатели "Е-доставки"!
Общество
Ввод БелАЭС обеспечит Беларуси мощный экспортный потенциал - Минэнерго
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Двое детей пострадали во время пожара в Москве
23:47 В мире
ФОТОФАКТ: Гроза в Гродно
23:20 Регионы
Генри Кавилл снимется в главной роли в сериале "Ведьмак"
22:54 Калейдоскоп
Глава МИД призвал не искать "политических дивидендов" Беларуси в ее позиции по ситуации в регионе
22:24 Политика
В Аргентине сорвался лифт, в котором ехал министр
22:19 В мире
Глава МИД Беларуси призвал не придавать большого значения "инсайдерским" вбросам в интернете
22:11 Политика
Макей: Президент хочет видеть на посту посла в России динамичного человека
22:07 Политика
Крокодил в Уганде утащил под воду женщину с ребенком
22:01 В мире
Макей: ЕС проявляет готовность к большему открытию дверей в Беларусь
21:59 Политика
Беларусь и Эквадор могут взаимно закрыть свои посольства
21:59 Политика
Макей: окончательное решение о вступлении Беларуси в ВТО будет приниматься после завершения переговоров
21:54 Экономика
В Китае паук поселился в ухе мужчины
21:50 Калейдоскоп
Операция "Пиренейский излом": обвиняемые в наркоторговле белорусы приговорены к 15 и 17 годам
21:34 Происшествия
В Минске легковушка на встречной полосе насмерть сбила мотоциклиста
21:19 Происшествия
Забег на каблуках устроят в Минске 8 сентября
21:17 Регионы
Производство активированного угля из торфа планируют создать в Беларуси
20:45 Экономика
Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве стартовала в квалификации к ОИ с победы над Португалией
20:39 Спорт
Число пострадавших от тайфуна в Японии превысило 300 человек
20:35 В мире
В Лондоне три человека пострадали от отравляющего вещества
20:21 В мире
Беларусь занимает второе место в Европе по добыче торфа
20:18 Экономика
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Жилье в Минске Жилье в Минске
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Год малой родины Год малой родины
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Двое детей пострадали во время пожара в Москве

В мире 04.09.2018 | 23:47

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали во время пожара в Москве на Тверской улице. Они госпитализированы. Как сообщает портал Вести.ru, открытое пламя возникло в в двухкомнатной квартире на третьем этаже жилого дома на Тверской улице в 8-этажном здании, которое находится напротив московской мэрии.

Из здания эвакуировано около 40 жильцов.

В настоящее время пожар, начавшийся около девяти вечера 4 сентября, ликвидирован. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Причины пожара выясняются.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Москва, пожар
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4336 BYN 2.431 BYN 2.438 BYN
USD
2.1028 BYN 2.103 BYN 2.11 BYN
RUB
3.0823 BYN 3.073 BYN 3.089 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

В Минске открылась выставка "Будпрагрэс-2018"
Все видео

Фотоновости

Уборка льна идет в Буда-Кошелевском районе
Все фото

Инфографика

Принцип 10 минут и первый план действий: правила безопасности для детей в общественных местах от МТС и ПСО "Ангел" Компания МТС и поисково-спасательный отряд "Ангел" подготовили памятку для детей и родителей о безопасности в общественных местах.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко и Кочиянчич сверили часы в вопросе подготовки к II Европейским играм
Новые меры по решению проблемы пустующих и ветхих домов приняты в Беларуси
Лукашенко обсудил с Макеем ситуацию во внешнеэкономической деятельности и график международных встреч
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Макей: ЕС проявляет готовность к большему открытию дверей в Беларусь
Глава МИД призвал не искать "политических дивидендов" Беларуси в ее позиции по ситуации в регионе
Глава МИД Беларуси призвал не придавать большого значения "инсайдерским" вбросам в интернете
Экономика
Макей: окончательное решение о вступлении Беларуси в ВТО будет приниматься после завершения переговоров
Производство активированного угля из торфа планируют создать в Беларуси
Беларусь занимает второе место в Европе по добыче торфа
Происшествия
Фото из архива Операция "Пиренейский излом": обвиняемые в наркоторговле белорусы приговорены к 15 и 17 годам
В Минске легковушка на встречной полосе насмерть сбила мотоциклиста
Гранаты времен войны обнаружены на чердаке жилого дома в Гомеле
Общество
В Беларуси выпустили первую "карту бегуна" Минского полумарафона
Квартиру от "Евроопт" выиграла учитель из Белынич, а два автомобиля – покупатели "Е-доставки"!
В Беларуси предлагают разрешить делать ЭКО парам, не зарегистрированным в браке
Регионы
РЕПОРТАЖ: Дом вверх дном, или Чем удивляет Пуховичский край
ФОТОФАКТ: Гроза в Гродно
Забег на каблуках устроят в Минске 8 сентября
Спорт
Фото из архива Главный тренер БАТЭ включил 29 игроков в заявку на Лигу Европы
Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве стартовала в квалификации к ОИ с победы над Португалией
Капитан белорусских теннисистов Владимир Волчков назвал состав команды на матч Кубка Дэвиса с Россией
Технологии
Фото Pixabay В системе мониторинга общественной безопасности будет использоваться видеоаналитика
Количество базовых станций 4G в Беларуси увеличилось на треть
NASA показало волшебный облачный пейзаж Юпитера
Культура
Национальная киностудия "Беларусьфильм". Фото из архива "Беларусьфильм" намерен активно сотрудничать с телеканалами
Умер народный артист России актер Геннадий Мелехин
Туристический маршрут по киноместам разрабатывают в Минске
Калейдоскоп
Фото из Instagram Минчанин Даниил Мурашковский прошел в шоу "Танцы на ТНТ"
Генри Кавилл снимется в главной роли в сериале "Ведьмак"
В Китае паук поселился в ухе мужчины
Все круглые столы
Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Газета 7 дней
Великолепная четверка идет в первый класс!
Дорога в тысячу ли
Самый уязвимый транспорт
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия