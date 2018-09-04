4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали во время пожара в Москве на Тверской улице. Они госпитализированы. Как сообщает портал Вести.ru, открытое пламя возникло в в двухкомнатной квартире на третьем этаже жилого дома на Тверской улице в 8-этажном здании, которое находится напротив московской мэрии.
Из здания эвакуировано около 40 жильцов.
В настоящее время пожар, начавшийся около девяти вечера 4 сентября, ликвидирован. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Причины пожара выясняются.-0-
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