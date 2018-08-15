Двоих детей смыло в море с волнореза в Болгарии

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как сообщают болгарские СМИ, двоих подростков 12-13 лет смыло в море с волнореза в порту болгарского города Варна. Несколько детей играли на гидротехническом сооружении, двое из них упали в воду, и их унесло в открытое море.

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 17:40 по местному времени. Поиски ведут спасатели, полицейские и пограничники.

Из-за происшествия отменили праздничный концерт, который был запланирован на вечер 15 августа в честь Дня Варны на Морском вокзале.