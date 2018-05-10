Эдуард Агаджанян назначен руководителем аппарата премьер-министра Армении

10 мая, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал первое назначение, утвердив Эдуарда Агаджаняна руководителем аппарата премьер-министра.
В решении премьер-министра Армении сказано, что назначение Эдуарда Агаджаняна состоялось на основании ст.9 закона об общественной службе.
Национальное собрание Армении 8 мая избрало лидера оппозиции, руководителя фракции "Елк" Никола Пашиняна премьер-министром. За единственного кандидата на эту должность проголосовали 59 депутатов, против - 42.-0-
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