Египет намерен ввести пожизненное заключение за кражу исторических артефактов

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для защиты древностей Египет намерен ввести суровое наказание. Планируется, что незаконный вывоз за пределы страны или кража исторических артефактов и частей древнеегипетских монументов будут наказываться пожизненным заключением и штрафом до $500 тыс. Об этом пишет Egypt Today.
Правительство страны готовит специальную поправку к закону о защите древностей.
Министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани в декабре сообщал, что у пассажира в международном аэропорту Каира было обнаружено 329 древних монет, которые он планировал переправить во Францию.-0-
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