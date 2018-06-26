Египетский комментатор умер в прямом эфире

Бывший тренер каирской команды "Замалек" Абдрахим Мухаммед Негм, а ныне египетский комментатор умер во время третьего матча египетской сборной на ЧМ-2018. У него случился сердечный приступ во время встречи сборных Египта и Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Youm7.
Абдрахим Мухаммед Негм комментировал встречу национальной команды с саудовцами. Египетские спортсмены в третий раз продемонстрировали провальную игру, уступив соперникам со счетом 1:2. Во время матча у Абдрахима Негма случился сердечный приступ, в результате которого он скончался.
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