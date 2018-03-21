ЕК предложила ввести налог в 3% для крупных интернет-компаний

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) сегодня представила пакет предложений по введению налога в 3% для крупных компаний, бизнес которых преимущественно осуществляется в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по вопросам экономики и финансов Пьера Московиси.

"Сегодня все больше компаний, которые действуют в сети и не имеют практически никакого присутствия в реальном мире. Любой клик, любой лайк ведет к обозначению интереса пользователя, повышает рекламный рейтинг и является основой для целой серии экономических транзакций. Сейчас существует юридический вакуум, который не позволяет обложить налогами компании, не имеющие физического присутствия на вашей территории, что также подрывает конкуренцию между сетевыми компаниями и предприятиями реальной экономики", - отметил Пьер Московиси.

Еврокомиссар отметил, что страны ЕС смогут получить до 5 млрд евро в год, если налог будет установлен на уровне 3%. "Я считаю, что это предложение должно быть одобрено Европарламентом и Советом ЕС и вступить в силу до конца года", - заявил он.

Ожидается, что статус налогового резидента, подпадающего под налогообложение в той или иной стране ЕС, получат компании, которые удовлетворяют любому из трех критериев: оборот более 7 млн евро в год, насчитывающие более 100 тыс. пользователей в год, подписавшие более 3 тыс. контрактов.

По словам Пьера Московиси, у ЕК нет планов по введению налогов на малые интернет-компании. "Мы не намерены препятствовать развитию или подрывать потенциал сетевых стартапов", - сказал он.-0-