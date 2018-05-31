31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономист Карло Коттарелли отказался возглавить правительство Италии, сообщают информагентства.

Карло Коттарелли получил мандат на формирование правительства Италии 28 мая от президента страны Серджо Маттареллы, но сегодня кандидат принял решение отказаться от предложения. Об этом объявил генеральный секретарь администрации итальянского президента Уго Дзампетти.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Италии Джузеппе Конте также не смог сформировать правительство. Президент страны наложил вето на предложенную премьером кандидатуру министра экономики. Джузеппе Конте вернул свой мандат исполняющего обязанности премьер-министра президенту.

После выборов, состоявшихся 4 марта 2018 года, Италия живет без правительства. За этот период ни одна из политических партий не сумела обеспечить себе большинства.-0-