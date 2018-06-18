Экс-премьер Кыргызстана задержан по подозрению в коррупции

18 июня, Бишкек /БЕЛТА - ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержали по подозрению в коррупции бывшего премьер-министра страны Жанторо Сатыбалдиева. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

"В настоящее время Сатыбалдиев водворен в изолятор временного содержания ГКНБ", - говорится в сообщении.

Задержание произведено в рамках расследования уголовного дела по факту коррупции при проведении модернизации ТЭЦ Бишкека. В отношении Сатыбалдиева возбуждено дело по статьям "Соучастие в преступлении" и "Коррупция" Уголовного кодекса.

Расследование связанного с ТЭЦ дела началось в Кыргызстане после произошедшей там в январе нынешнего года аварии, в результате которой практически прекратилось теплоснабжение многоквартирных домов и социальных объектов. Непосредственно перед этим завершилась модернизация ТЭЦ, проведенная за $386 млн. В ходе расследования уже задержаны несколько высокопоставленных чиновников страны и депутат национального парламента. Сатыбалдиев возглавлял правительство Кыргызстана в 2012-2014 годах.-0-