ЕС до 2020 года направит на внешние границы 10 тыс. пограничников

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На внешние границы ЕС для борьбы с миграционным кризисом до 2020 года будут направлены 10 тыс. пограничников. Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время выступления в Европарламенте.

"Это важное решение Европейского совета. Первоначально считалось, что необходимо сделать это до 2027 года. Теперь мы говорим о 2020 годе", - сообщил Жан-Клод Юнкер. По его словам, нужно расширить права пограничников, также они "должны иметь возможность действовать в третьих странах, однако всегда принимая во внимание согласие этих стран".

Глава Еврокомиссии подчеркнул, что возможное создание центров по приему беженцев в Северной Африке нужно обсуждать вместе с соответствующими государствами.

Ранее страны ЕС договорились выделить из европейского фонда развития не менее 500 млн евро в целевой фонд для Африки. Кроме того, было принято решение выделить 3 млрд евро для борьбы с миграционным кризисом.

28-29 июня 2018 года во время саммита ЕС в Брюсселе европейские лидеры согласовали ряд мер ограничения притока беженцев. В частности, расширение полномочий и увеличение состава пограничной службы ЕС Frontex, открытие лагерей для беженцев в Северной Африке и возможность создать в ЕС закрытые лагеря для мигрантов, чьи прошения об убежище находятся на рассмотрении. Испания и Греция выразили готовность принимать обратно беженцев, если немецкие правоохранители на границе с Австрией установят, что их данные уже внесены в общую базу EURODAC.-0-