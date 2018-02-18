ЕС может начать отмену санкций против России после ввода миссии ООН в Донбасс - МИД ФРГ

18 февраля, Мюнхен /БЕЛТА - ТАСС/. Европейский союз может начать пошаговую отмену санкций против России, если удастся реализовать идею о вводе в Донбасс миссии ООН. Об этом сообщил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я считаю идею российского президента о "голубых касках" правильной", - отметил Зигмар Габриэль. Если удастся ее реализовать, то начнется пошаговое снятие санкций с России, добавил он.

По его словам, правительство Германии намерено улучшать отношения ЕС с РФ, несмотря на разные точки зрения. Зигмар Габриэль назвал Россию "большим европейским соседом". "Это страна, с которой мы хотим стабильности на нашем континенте и лучшие отношения", - отметил глава МИД ФРГ.

По словам министра, экономическое развитие между ФРГ и Россией стало лучше в последние годы. "Но, как мы все знаем, потенциал и возможности намного больше, - констатировал он. - Нам нужны новые форматы переговоров с Россией, нужно использовать все форматы".

Зигмар Габриэль также добавил, что Запад и Россия несут общую ответственность за безопасность в мире. "Россия - один из наших центральных партнеров в международной архитектуре безопасности", - сказал он. Министр признал, что у РФ и Запада есть разногласия и разные представления по ряду вопросов. "Но у нас общая ответственность за стабильность и безопасность на планете. С моей точки зрения, от России в этом контексте нельзя отказаться", - отметил глава МИД ФРГ.-0-