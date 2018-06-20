ЕС утвердил ответные меры на тарифы США на сталь и алюминий

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз принял ответные меры на торговые пошлины США на сталь и алюминий, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное 20 июня заявление Еврокомиссии (ЕК).

"Еврокомиссия утвердила положение о введении мер ЕС по ребалансировке торговли в ответ на тарифы США на сталь и алюминий. Эти меры будут введены в действие 22 июня и будут направлены на список товаров суммарной стоимостью в 2,8 млрд евро", - заявила ЕК.-0-