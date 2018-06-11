Эвакуация застрявших в горах Карачаево-Черкесии туристов начнется утром 12 июня

Спасатели 12 июня утром начнут эвакуировать туристов, застрявших на автомобилях в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии.

59 человек оказались отрезанными от большого мира в горах Карачаево-Черкесии. Причиной стала горная река Худес, которая смыла бревенчатую переправу. Туристы, путешествующие на автомобилях, не хотят эвакуироваться без своего автотранспорта. Продуктами питания и питьевой водой они обеспечены, угрозы для их жизней нет.

Власти Карачаево-Черкесии сообщают, что 40 человек из 59 согласились на эвакуацию. Они будут эвакуированы 12 июня утром, а часть туристов приняли решение остаться со своими автомобилями и дожидаться, пока будет восстановлена переправа через реку. Аварийно-восстановительные работы по наведению переправы начнутся, когда не будет дождя, и спадет уровень воды в реке.

Спасатели этой ночью будут дежурить на противоположном берегу реки и в случае возникновения экстренной ситуации придут на помощь.

Группа, которая оказалась отрезанной от внешнего мира, не зарегистрировала свой маршрут в МЧС. Туристы преодолели бревенчатую переправу через речку Худес вечером 10 июня.

В Карачаево-Черкесии с 10 по 12 июня объявлено штормовое предупреждение - прогнозируются сильные ливни и град.