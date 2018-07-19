Еврокомиссия подала в Суд ЕС на Венгрию из-за законов по миграции

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Венгрии из-за принятых Будапештом миграционных законов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официальное заявление представителя Еврокомиссии Наташи Берто.

По словам Наташи Берто, Еврокомиссия подала в Суд ЕС на Венгрию в связи с нарушением страной европейского законодательства. Она также отметила, что большинство претензий европейской стороны так и не было удовлетворено.

Еврокомиссия уже направила властям Венгрии официальное уведомление о своих претензиях и решении относительно пакета законов по миграции. Венгерскому правительству предоставлено два месяца, чтобы предпринять меры по устранению нарушений, иначе в дальнейшем страна может быть лишена права голоса в Совете ЕС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство страны готово бороться против санкционной процедуры Еврокомиссии.

Ранее Венгрия ужесточила миграционное законодательство. В частности, был одобрен пакет законов "Стоп Сорос", предусматривающий уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам.-0-