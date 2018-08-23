23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия утвердила первый пакет помощи Ирану в размере 18 млн евро, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Предполагается, что 8 млн евро из указанной суммы будут направлены на финансирование частного сектора экономики, еще 8 млн евро - на решение экологических проблем.

Принятый пакет является лишь частью тех средств, которые Евросоюз намерен предоставить Ирану. Планируется, что общий объем финансовой помощи от Европы составит 50 млн евро.

Евросоюз, выступивший за сохранение ядерной сделки, в настоящее время продолжает сотрудничать с Ираном, в том числе в сфере экономики. Согласно принятому ЕС регламенту, экстерриториальные санкции США в отношении Ирана не действуют на территории европейских государств. Документ также запрещает европейским компаниям способствовать реализации американских санкций и блокирует исполнение любых постановлений, принятых иностранными судами на основании утвержденных Белым домом ограничительных мер.-0-