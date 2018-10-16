Евросоюз по инициативе Финляндии запрещает лов форели в Балтийском море

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет ЕС одобрил предложение Финляндии запретить коммерческий вылов морской форели в Балтийском море в 2019 году. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии.
На заседании Совета министров сельского и рыбного хозяйства стран ЕС в Люксембурге утверждены квоты на вылов рыбы в Балтийском море на следующий год.
Европейские страны, имеющие выход к Балтийскому морю, и Еврокомиссия взяли на себя обязательства прекратить незаконный лов лосося с начала 2019 года.
Квоты на лов сельди уменьшили на 7% – 48%, в зависимости от региона. Лимит на лосося остался прежним — 91 тыс. т.-0-
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