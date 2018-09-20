Евросоюз созовет экстренный саммит по Brexit 17-18 ноября

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Евросовета Дональд Туск созовет 17-18 ноября экстренный саммит ЕС, который будет посвящен переговорам о выходе Великобритании из состава сообщества (Brexit). Об этом сообщает Euronews.
Вечером 19 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила перед главами государств - членов Евросоюза, назвав предложение Брюсселя неприемлемым. Она заявила, что стремиться к компромиссу должны обе стороны, а также исключила возможность проведения второго референдума.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались летом 2017 года. Они должны завершиться до ноября 2018 года. Сам Brexit будет осуществлен 29 марта 2019 года.-0-
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