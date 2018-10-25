Фаллико: нужно принять все возможные меры для отмены санкций в Европе

25 октября, Верона /Корр. БЕЛТА/. Для отмены санкций в Европе необходимо предпринять все возможные меры. Об этом заявил сегодня на полях XI Евразийского экономического форума в Вероне президент некоммерческой ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров Банка Интеза профессор Антонио Фаллико, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Старом Свете почему-то не говорится о стремлении создать автономную международную геополитическую стратегию для защиты своих экономических интересов, которые не совпадают автоматически с интересами США. В течение последних нескольких лет в Италии и Европе мы приветствовали заявления различных правительств против американских и европейских санкций в отношении России. Но, к сожалению, до сих пор санкции периодически продлеваются", - подчеркнул Антонио Фаллико.

"И сегодня мы должны предпринять все возможные меры для отмены санкций в Европе. Важно незамедлительно переходить от слов к делу. Мы ожидаем, что правительство Италии в декабре на Европейском совете сможет донести другим странам, что санкции являются неконструктивными, противоестественными и антисоциальными", - добавил он.

По мнению Антонио Фаллико, веронский форум стремится стать платформой для всей Большой Евразии, содействуя развитию экономического взаимодействия между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом, страны которого вовлечены в реализацию инициативы Китая "Один пояс и один путь".

"В случае создания зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом для многих стран откроются новые широкие горизонты. Нужно стремиться к формированию большого рынка, который, безусловно, будет иметь свои правила. И хоть эти правила не будут уникальными, эксклюзивными, они будут совместимыми. Было бы очень жаль, если бы Европейский союз и Италия оказались вне этого контекста", - заключил президент ассоциации "Познаем Евразию".

По словам Антонио Фаллико, в нынешнем году организаторы мероприятия расширили круг традиционных тем форума, включив сессии по новым технологиям и агропромышленности.

"Веронский форум предлагает возможность для открытого обмена мнениями и взглядами на экономическое и финансовое положение в Большой Евразии. Верона хочет быть местом встречи бизнеса Евросоюза и Евразии, где можно совместно обсудить идеи и предложения, которые позже превратятся в проекты, контракты и реальные направления сотрудничества", - добавил он.-0-