20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное правительство США приостановило работу из-за отсутствия финансирования, сообщает ТАСС.

В полночь с пятницы на субботу по американскому времени истек срок действия принятой в конце декабря 2017 года резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств, теперь они будут вынуждены прекратить выполнять ряд своих функций из-за отсутствия средств, так как полноценный бюджет на 2018 год не принят.

Накануне проект новой резолюции не смог преодолеть процедурное голосование и набрать необходимые 60 голосов, чтобы дебаты по этому вопросу прекратились. Это произошло из-за того, что республиканцы и демократы не договорились по ряду параметров. Последние, в частности, требовали включить в резолюцию меры по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними.

В истории США с 1977 по 2013 год финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом как минимум 17 раз. "Без денег" исполнительная ветвь власти тогда находилась различные промежутки времени. Самый короткий из них был равен трем дням. Рекордно длинный же составил 21 день - между 15 декабря 1995 года и 6 января 1996 года.

В таких случаях правительство США было вынуждено приостанавливать нормальную работу, многие категории госслужащих, включая некоторых сотрудников спецслужб и аппарата Белого дома, отправлялись в отпуска без сохранения содержания. Тем не менее, в соответствии с законодательством США министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности, за внешнеполитическую деятельность, в такого рода ситуациях продолжают работу. Аналогичные требования выдвигаются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности".

Днем 19 января президент США Дональд Трамп обсудил с шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом и членами Комитета начальников штабов Вооруженных сил США подготовку к возможной приостановке финансирования ряда видов деятельности федерального правительства в связи с отсутствием принятого Конгрессом бюджета или временной резолюции.-0-