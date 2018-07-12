12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция приняла 78 мигрантов с судна Aquarius, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Франс Инфо".
Эти 78 мигрантов идентифицированы французским управлением по защите беженцев и апатридов (Ofpra) как "нуждающиеся в защите и предоставлении убежища". Они получат жилье в нескольких регионах Франции, а также возможность изучать французский язык.
Ранее власти Франции заявляли о намерении принять около 80 мигрантов с судна Aquarius и еще 52 человека с судна Lifeline.-0-
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