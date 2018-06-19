Франция снижает скорость на загородных дорогах до 80 км/ч

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции официально опубликованы поправки в ПДД, по которым максимальная скорость на загородных дорогах регионального и межмуниципального значения снижается с 90 до 80 км/ч. Об этом сообщает Euronews.

Новые правила начнут действовать с 1 июля и будут касаться около 40% дорог Франции общей протяженностью порядка 400 тыс.км.

Франция не первооткрыватель в подобном изменении ПДД, она берет пример с ряда стран северной Европы, а также Мальты. Именно эти страны, согласно статистике, являются лидерами в Европе с точки зрения безопасности дорожного движения.

Согласно подсчетам экспертов, снижение максимальной скорости на загородных дорогах может спасти от 300 до 400 жизней ежегодно. Как свидетельствуют результаты исследований, которые проводились в Норвегии и Швеции в течение последних 30 лет, уменьшение средней скорости движения на 1% снижает число ДТП более чем на 4%.

При этом сами французы не столь оптимистичны в вопросе введения новых ПДД. Как показывают опросы, три четверти водителей выступают против снижения скорости. Они указывают, что аварийность на дорогах зависит в большей степени от загруженности трасс и качества дорожного покрытия.-0-