Генсек ООН назвал 12 главных направлений работы организации на 2018 год

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обозначил 12 главных направлений деятельности организации на 2018 год, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

По словам главы ООН, в числе основных проблем, которыми предстоит заняться в 2018 году, - урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и "замороженных" конфликтов в Европе, разрешение проблемы беженцев в Мьянме и Бангладеш, а также денуклеаризация Корейского полуострова.

Так, касаясь ситуации на Корейском полуострове, Генсек призвал активизировать дипломатические усилия, опираясь на появившиеся "проблески надежды". Антониу Гутерриш также заявил, что его обнадеживает решение КНДР принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Говоря о конфликтах в Европе, Генсек ООН отметил, что страны континента обладают рычагами, необходимыми для преодоления проблем. "Для урегулирования этих ситуаций необходимо противостоять опасной волне национализма и оживить работу соответствующих посреднических инициатив, включая "нормандский формат" и трехстороннюю контактную группу по восточной Украине, Минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху, Женевские международные дискуссии по Грузии и процесс "5+2" по Приднестровью", - подчеркнул глава ООН.

Антониу Гутерриш также призвал добиваться перехода на зеленую экономику и смягчения последствий изменения климата. Он напомнил о необходимости использовать преимущества таких процессов, как глобализация, миграция и стремительное развитие технологий. По его словам, это поможет покончить с углубляющимся неравенством. "Бедность и неравенство или неравномерное распределение плодов глобализации - отнюдь не неизбежны, - заявил Антониу Гутерриш. - Тот факт, что восемь человек владеют такими же средствами, как беднейшая половина человечества, - не случайность. То, как функционирует глобальная экономика и международная торговля, - результат решений самого человека".

Напомнив об огромных преимуществах, которые сулит "четвертая промышленная революция", Генеральный секретарь предупредил о ее потенциальной опасности: "Мы знаем, что технологии способны углублять неравенство. Внедрение искусственного интеллекта может создать нестабильность на рынках труда и в обществе в целом, генная инженерия вызывает серьезные этические вопросы, растет угроза кибербезопасности и вмешательство в частную жизнь".

Глава ООН призвал страны выполнить свои обязательства в области финансирования развития, а также разработать механизмы, не позволяющие уклоняться от налогов, заниматься отмыванием денег и пресекающие незаконные потоки капитала. Антониу Гутерриш пообещал, что ООН окажет государствам поддержку в выполнении к 2030 году Целей устойчивого развития.

Борьба с терроризмом, защита прав человека, считает Антониу Гутерриш, также не уйдут из повестки дня ООН на 2018 год. Он призвал уделять внимание коренным причинам терроризма и избегать действий, которые будут подпитывать недовольство граждан и подталкивать их к экстремизму. Он напомнил, что в июне созовет саммит руководителей контртеррористических органов разных стран с целью укрепления многостороннего сотрудничества в это области.

Говоря о миграции, глава ООН подчеркнул, что она является позитивным глобальным явлением, стимулирует экономический рост, способствует сокращению масштабов неравенства и помогает преодолевать демографические проблемы. Глава ООН призвал активизировать переговоры по разработке нового глобального договора по миграции и обеспечить каналы безопасной и законной мобильности людей.

Генеральный секретарь отдельно коснулся необходимости во всех 12 областях добиваться соблюдения прав женщин и защищать их от насилия, в том числе сексуального. Он также обозначил такие направления деятельности ООН, как укрепление миротворчества и партнерства с Африканским союзом.

Антониу Гутерриш подчеркнул, что решение всех перечисленных проблем требует времени, средств, сил, политического капитала и не только. Но он убежден, что каждый может внести свой вклад в построение процветающего и безопасного мира.

"Даже перед лицом потрясений и ненависти мы должны утверждать ценности, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций, - напомнил Антониу Гутерриш. - Но сделать это мы можем только сообща, ведь мы - это Объединенные Нации, единая человеческая семья".-0-