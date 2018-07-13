Генсек ООН объявил о создании нового органа по сотрудничеству в области цифровых технологий

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый орган по сотрудничеству в сфере цифровых технологий будет создан в Организации Объединенных Наций (ООН). Как сообщает ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я принял решение о создании панели по сотрудничеству в сфере цифровых технологий", - сказал он. "Новые технологии, такие как блокчейн, возникают каждый день. Я вижу ООН как уникальную платформу для диалога во время технического века", - отметил Антониу Гутерриш.

Генсек сообщил, что новый консультативный орган должен через 9 месяцев представить ему свои предложения по решению проблем в области цифровых технологий.

Как отметил Гутерриш, цифровые технологии меняют мир и общество, что делает международное сотрудничество в этой сфере необходимым. "Глобальное сообщество сейчас сталкивается с вопросами этики, прав человека и безопасности в сфере технологий. Нужно, чтобы исследователи, политологи, предприниматели, представители гражданского и научного сообщества сели за один стол, обменивались мнениями в этой сфере и предлагали свои решения. Новая панель поможет нам следовать к выполнению целей устойчивого развития", - уверен он.

Кроме того, генеральный секретарь ООН коснулся темы мигрантов. Он отметил, что международное сообщество должно принять меры для защиты прав мигрантов. "Как ожидается, в пятницу Генеральная Ассамблея ООН примет документ о безопасной, упорядоченной глобальной миграции. В результате будут созданы условия для упорядочения процесса миграции. Кроме того, будут приняты меры для того, чтобы расширить международное взаимодействие в борьбе с теми, кто занимается незаконной переправкой людей, и в обеспечении защиты мигрантов", - сказал он. "Каждая из стран имеет право и обязанность определять свою миграционную политику и обеспечивать охрану своих границ. Однако они должны действовать при этом при полном соблюдении прав человека", - подчеркнул Гутерриш.

Антониу Гутерриш также рассказал, что основная работа по подготовке реформ секретариата ООН уже осуществлена, сейчас необходимо приступить к их воплощению в жизнь. "Что касается реформ, которые мы сейчас запускаем, это реформы секретариата ООН и системы развития организации, они не касаются политических органов. К настоящему моменту мы уже приняли ряд решений, которые позволят начаться преобразованиям", - отметил он. "Есть несколько тем, которые еще нужно обсудить. Сейчас мы будем работать над изменением финансирования системы развития ООН. В то же время ряд решений, как, например, решение по управлению персоналом, были отложены для более детального обсуждения", - продолжил руководитель организации. По его словам, главная цель сейчас состоит в том, чтобы начать реформы с 1 января 2019 года.-0-