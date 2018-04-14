Генсек ООН призвал не допустить эскалации в Сирии после силовой акции Запада

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не допустить обострения ситуации в Сирии после односторонней силовой акции, предпринятой Великобританией, США и Францией против САР, сообщает ТАСС.

В письменном заявлении глава всемирной организации не стал давать оценку действиям западных стран, отметив лишь, что все государства обязаны действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом в целом, особенно в случаях, когда на кону стоят мир и безопасность.

Антониу Гутерриш подчеркнул, что в Уставе ООН ясно прописано, что Совет Безопасности несет основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. "Я призываю все государства - члены ООН проявить сдержанность в этой опасной обстановке и избегать любых действий, которые могут обострить ситуацию и усугубить страдания сирийского народа", - заявил Антониу Гутерриш.

Касаясь предполагаемой химической атаки в пригороде Дамаска 7 апреля, которая послужила предлогом для удара США и союзников по Сирии, генсек ООН призвал членов Совета Безопасности договориться о создании механизма по обеспечению ответственности за использование отравляющих веществ в ходе конфликта в САР.

На данный момент известно, что экстренных сессий Совета Безопасности ООН в связи с операцией в Сирии пока не назначено.

Сегодня в 4.00 по времени Дамаска (время совпадает с минским) США, Великобритания и Франция начали наносить ракетные удары по Сирии, заявив, что они являются ответом на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума. По данным Минобороны РФ, союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух - земля" по военным и гражданским объектам в Сирии, системы сирийской ПВО сбили значительную часть ракет на подлете к целям. Российские подразделения ПВО на территории Сирии для отражения ракетного удара не применялись. Как сообщил Пентагон, операция длилась около 50 минут, в ней было задействовано почти вдвое больше ракет, чем при ударе по военному аэродрому Шайрат год назад. При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что удар по Сирии носит единичный характер, речи о продолжительной операции пока нет.

В опубликованном заявлении МИД Сирии говорится, что военная агрессия США и их союзников является вопиющим нарушением международного права. Причиной агрессии западных стран Дамаск называет разочарование от провала заговора в отношении Сирии и успехи сирийской армии в борьбе с террористическими группировками. В сообщении отмечается, что время агрессии совпало с прибытием миссии ОЗХО в Сирию для расследования предполагаемых химатак в Думе. По версии ведомства, удары направлены главным образом на то, чтобы помешать работе миссии.

Иран выступил с резким осуждением атаки на Сирию и предупредил о негативных последствиях агрессии для всего региона. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что удары США, Франции и Великобритании фактически девальвируют усилия по борьбе с международным терроризмом и могут иметь самые опасные последствия.

Ряд законодателей США подвергли критике президента Дональда Трампа за то, что он отдал приказ нанести удары по Сирии, не получив предварительного одобрения Конгресса. "Сегодня это удары по Сирии. А что остановит его в дальнейшем от бомбардировки Ирана или КНДР?" - отметил в распространенном заявлении сенатор-демократ Тим Кейн. По его словам, Дональд Трамп, открывший новый военный фронт в Сирии, не может инициировать военные действия, когда нет непосредственной угрозы жизни американцев. В свою очередь сенатор-республиканец Томас Мэс указал, что удары по Сирии не были одобрены Конгрессом, что недопустимо.

Решение США, Франции и Великобритании о нанесении ударов по Сирии поддержали Канада и Япония. Свою поддержку союзникам высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Вместе с тем дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что НАТО как организация не принимает участие в ударах по объектам в Сирии, большинство стран альянса не участвуют в операции.-0-