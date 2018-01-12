Глава Евросовета допускает выход Польши из ЕС

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша может выйти из состава Евросоюза, если перестанет получать от него финансирование. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск, сообщает The Telegraph.

По словам Дональда Туска, для польской правящей партии "Право и справедливость" преимущества пребывания страны в ЕС сводятся к получению средств. При этом для нее не имеют значения такие выгоды, как общий рынок, правопорядок и гарантированная безопасность.

Глава Евросовета отметил, что пока Польша получает финансирование от ЕС, то "игра стоит свеч". При этом он заявил, что легко может представить ситуацию, когда Польша окажется в числе стран, вкладывающих средства в Евросоюз, и тогда руководство страны решит, что пришло время спросить граждан, хотят ли они видеть свою страну среди членов ЕС.-0-