Глава МИД Кыргызстана подал в отставку

12 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Глава МИД Кыргызстана Эрлан Абдылдаев подал в отставку, сообщает пресс-служба ведомства.
"Проработав 6 лет министром иностранных дел Кыргызской Республики, подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении для прессы от Эрлана Абдылдаева.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отставку принял и подписал соответствующий указ.
Эрлан Абдылдаев возглавлял МИД Кыргызстана с сентября 2012 года.-0-
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