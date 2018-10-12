Глава МИД Кыргызстана подал в отставку

12 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Глава МИД Кыргызстана Эрлан Абдылдаев подал в отставку, сообщает пресс-служба ведомства.

"Проработав 6 лет министром иностранных дел Кыргызской Республики, подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении для прессы от Эрлана Абдылдаева.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отставку принял и подписал соответствующий указ.

Эрлан Абдылдаев возглавлял МИД Кыргызстана с сентября 2012 года.-0-