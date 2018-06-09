Главного редактора Forbes Николая Ускова освободили от должности

Главный редактор "Forbes Россия" Николай Усков освобожден от занимаемой должности. Причиной увольнения называют неудовлетворенность качеством выполнения им обязанностей и постоянные нарушения трудовой дисциплины. Об этом сообщает владелец издания медиагруппа ACMG.

На должность главного редактора назначен Николай Мазурин - ранее он работал в издании шеф-редактором.

Медиагруппа ACMG в своем сообщении отмечает, что Мазурин стоял у истоков "Forbes Россия", и его можно назвать экспертом в сфере деловой журналистики. Сейчас в его обязанности входит организация работы редакции, портала Forbes.ru и развитие связей с бизнесом.

Отвечать за работу Forbes Life продолжит его главный редактор Андрей Золотов. Медиагруппа ACMG и дальше будет развивать не только Forbes-клубы и Forbes-конференции, но и новые направления, в числе которых медийная площадка Forbes Video, Forbes Investment Club и другие.