Города ЧМ-2018 по футболу посетили свыше 3 млн иностранцев

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что города проведения матчей ЧМ-2018 по футболу в РФ посетили свыше 3 млн иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.
"По предварительным оценкам, города, в которых проходили матчи чемпионата, суммарно приняли более 3 млн иностранных туристов", - сказал Дмитрий Медведев.
Российский премьер отметил, что число иностранных туристов во время нынешнего чемпионата вдвое больше, чем во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3066 BYN
|2.302 BYN
|2.307 BYN
|USD
|1.9725 BYN
|1.971 BYN
|1.975 BYN
|RUB
|3.1678 BYN
|3.155 BYN
|3.165 BYN