Города ЧМ-2018 по футболу посетили свыше 3 млн иностранцев

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что города проведения матчей ЧМ-2018 по футболу в РФ посетили свыше 3 млн иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.

"По предварительным оценкам, города, в которых проходили матчи чемпионата, суммарно приняли более 3 млн иностранных туристов", - сказал Дмитрий Медведев.

Российский премьер отметил, что число иностранных туристов во время нынешнего чемпионата вдвое больше, чем во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.-0-