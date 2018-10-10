Greenpeace назвал главных производителей пластикового мусора

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Greenpeace назвали главных производителей пластикового мусора, ими оказались Coca-Cola, PepsiCo и Nestle, сообщает телеканал "МИР 24".

Для определения лидеров по производству такого мусора группа Greenpeace организовала 239 пластиковых чисток в 42 странах по всему миру и провела аудит 187 тыс. кусков пластмассового мусора.

По данным Greenpeace, производитель безалкогольных напитков Coca-Cola является крупнейшим производителем отходов, пластиковый мусор компании найден в 40 из 42 стран. Кроме того, наиболее распространенным типом найденного пластика был полистирол, который входит в упаковочные и пенные кофейные чашки, а также ПЭТ, используемый в бутылках и контейнерах.

Представители названных трех компаний заявили, что исправят ситуацию: к 2025 году вся их упаковка будет перерабатываться, компостироваться или разлагаться.-0-