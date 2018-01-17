Группа нелегалов проникла на территорию Венгрии с Украины на самолете-"кукурузнике"

Венгерские правоохранители обнаружили легкомоторный самолет Ан-2 на одном из венгерских полей. По заявлениям информагентств, несколько ранее сообщение о нем пришло от местных жителей, увидевших низколетящий "кукурузник" без опознавательных знаков.

Самолет нашли в селе Каллошемьен на приграничной с Украиной территории. Ан-2 нашли местные полицейские.

Сразу стало ясно, что в салоне воздушного судна никого нет. Однако впоследствии нашли 11 выходцев из Азии - восьмерых вьетнамцев и троих граждан Афганистана.

Выяснилось, что самолетом управляли не они. Поэтому полиция продолжает поиски пилота и организатора незаконного пересечения границы.